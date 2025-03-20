Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de bir araya gelip bira içtiler

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İBB Başkanı İmamoğlu, soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun yanı sıra 86 kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’nde tutuluyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SARAÇHANE'DE TOPLANDILAR

Süreç devam ederken toplanma yasağına rağmen İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de İBB binasının önünde toplandı.

SLOGAN ATTILAR

Burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı programda sık sık hükümete yönelik hakarete varan sloganlar atıldı.

Bunların yanında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.

ELİNDE BİRA VE PANKART

Saraçhane'ye protestolar için gelen bir kişinin elinde bira ve 'Şerefine Tayyip' pankartı olduğu görüldü.

RAMAZAN'A ALDIRIŞ ETMEDİ

Ramazan ayına aldırış etmeden fotoğrafları paylaşan kişinin hakaret söylemleri yoğun tepki çekti.