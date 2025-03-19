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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "kent uzlaşısı ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Sarıyer'deki evinden özel kolluk kuvvetleri eşliğine gözaltına alındı.

106 üst düzey ismin daha gözaltına alındığı gelişme sonrası İstanbul genelinde yaşanabilecek olayları önlemek amacıyla gösteri ve protestolar, 4 gün süreyle yasaklandı.

YASAĞA RAĞMEN PROTESTO DÜZENLEDİLER

İmamoğlu ve beraberindeki şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Yaşananların ardından bazı kesimler, Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amaçlı emniyet müdürlüğü önünde protesto düzenledi.

MUHABİRE SALDIRDILAR

Birçok sloganın atıldığı ve seslerin yükseldiği protesto gösterileri arasında canlı yayın yapan Akit TV muhabiri Serkan Okur, göstericiler tarafından saldırıya uğradı.

Bir anda kadraja giren göstericilerin kameraman ve muhabiri taciz ettiği anlar kameraya yansıdı.