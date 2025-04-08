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Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk kapsamında tutuklandı.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için Paris'te oylama yapıldı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel de sık sık Batı'ya çağrı yaparak, destek istemişti.
FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ
Fransa'nın başkenti Paris'teki belediye meclisinde yapılan oylamada, Ekrem İmamoğlu'na fahri vatandaşlık verildi.
BELEDİYE BAŞKANI ANNE DUYURDU
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “İnsan haklarının başkenti Paris, onun yanında yer almaktadır.” diyerek bu kararı duyurdu.
"PARİS'E GÜVENMELİ"
Hidalgo, Paris Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Ekrem İmamoğlu, Paris’in tam ve eksiksiz desteğine güvenebilmelidir. Paris Belediye Meclisi, İmamoğlu’na fahri hemşehrilik ünvanını oy birliğiyle verdi.
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