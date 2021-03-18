Edirnekapı Şehitliği'nde Ekrem İmamoğlu'nu gören gazi yakını, "Hangi yüzle geliyorsun buraya?" diye tepki gösterdi.

Edirnekapı Şehitliği’nde, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit mezarlarını ziyaret ederken gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

"BURASI BULDAN İLE AĞAÇ DİKTİĞİN PARK DEĞİL"

Gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?" diye bağırdı.

Gazi yakını, güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu'na gazi yakınından tepki VİDEO











