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    Ekrem İmamoğlu'na pankartlı tatil protestosu

    Ekrem İmamoğlu'na pankartlı tatil protestosu

    İstanbul'da su baskınları yaşanırken Fethiye'de tatil yapan İmamoğlu Saraçhane'deki binanın önüne asılan pankart ile protesto edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 13:45
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    İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı.

    Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

    Bu yaşananlar sırasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

    Daha önce de benzer adımları ile gündeme gelen İmamoğlu'nun bu tutumu büyük tepkiye neden oldu.

    İBB başkanı tatilini bitirip bugün İsatanbul'a döndü.

    Konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu'nu bir süpriz karşıladı.

    "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu"

    İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

    Pankartın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.

    Ekrem İmamoğlu na pankartlı tatil protestosu #1


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