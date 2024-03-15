Ekrem İmamoğlu'na projeleri sorun diyen Ersan Şen'e cevap: Soruyoruz hatırlamıyor Canlı yayında konuşan Ersan Şen, mevcut belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları veya yapmadıkları projeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu esnada avukat Cem Kaya'dan 'Soruyoruz hatırlamıyor hocam' cevabı geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçim atmosferinde.

Sandık başına gitmeye sayılı günler kala ekranlarda da tek gündem seçim süreci.

Son olarak TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla yayınlanan Eşit Ağırlık programında hukukçu Ersan Şen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Taahhüt ettiklerini, yapamadıklarını bunları konuşalım"

Şen, mevcut belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları veya yapmadıkları projeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şen, "Şu anda mevcut belediye başkanları kim? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu değil mi. Taahhüt ettiklerini, yapamadıklarını bunları konuşalım. Beşiktaş-Kabataş-Yıldız Metrosu bitmedi bunun hesabını sor. Levazım-Dolmabahçe Tüneli’ni sor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi restorasyonunu sor. Malta Köşkü tadilatını sor." ifadelerini kullandı.

"Soruyoruz hatırlamıyor hocam"

Ersan Şen bu ifadeleri kullandığı esnada ise programda bulunan diğer yorumcu avukat Cem Kaya'dan, "Soruyoruz hatırlamıyor, hatırlamıyor hocam." cevabı geldi.