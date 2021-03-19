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Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bul beni başkan

Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bul beni başkan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Başkan buldunuz mu dünkü adamı?" diye soran kişiye "Ahlak dışı hareket ediyorsun" diye cevap verdi.