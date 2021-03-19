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    Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bul beni başkan

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Başkan buldunuz mu dünkü adamı?" diye soran kişiye "Ahlak dışı hareket ediyorsun" diye cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 16:01
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    Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bul beni başkan

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehitlikte gazi yakınını gördüğü tepki nedeniyle tehdit etti.

    İmamoğlu'nun gazi yakınına "Ben seni bulurum" demesi kamuoyunun gündemine oturdu.

    Sosyal medyada "BeniBulEkrem" etiketiyle binlerce tweet atıldı.

    Cuma namazını kılmaya giden Ekrem İmamoğlu, cami çıkışında yeni bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

    BAŞKAN BUL BENİ

    Bir kişi kayda girerek, "Başkan buldunuz mu dünkü adamı? Ekrem Başkan buldunuz mu? Camiden şov yapmayın. Başkan bul beni." dedi.

    AHLAK DIŞI HAREKET EDİYORSUN

    İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket ediyorsun" şeklinde cevap verdi.

    Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bul beni başkan VİDEO

    Ekrem İmamoğlu na tepki: Bul beni başkan #1

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