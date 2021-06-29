Ekrem İmamoğlu'na valiye hakaretten 20 bin liralık tazminat

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek.

5 Haziran 2019'da, dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindekiler ile Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrası özel uçakla İstanbul’a dönüş yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanması tartışmalara sebep olmuştu.

Havaalanındaki tartışmalar sırasında İmamoğlu'nun, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır. Aynen iletin." dediği duyulmuştu.

İMAMOĞLU'NDAN SAVUNMA: 'İT' DEĞİL 'BASİT' DEDİM

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamasında ise "Ben Vali'nin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Ben basitliğini ifade ettim." sözlerini kullanmıştı.

TARTIŞMA YARGIYA TAŞINDI

Vali Seddar Yavuz, yaşananlar üzerine 'hakaret' gerekçesiyle İmamoğlu'na manevi tazminat davası açmıştı.

Dava bugün sonuca bağlandı.

FAİZ HARİÇ 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davada 9'uncu duruşma gerçekleşirken İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, İmamoğlu’nun, Vali Yavuz’a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti.

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık İmamoğlu'nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği görüntü