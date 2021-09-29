Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan trafik tepkisi: Eski haline bıraksaydınız

Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı inceleyen Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta bulunan Türkan Sabancı Bebek Parkı yenilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, parkı ve yenilenen sahil şeridini gezerek incelemelerde bulundu.

MISIR ARAP BAŞKONSOLUSU DA KATILDI

İnceleme gezisine, parkın yanında konsolosluk binası bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosu Tarek Khalil eşlik etti.

İmamoğlu daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, istek öneri ve şikayetlerini dinledi.

Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan Beşiktaş trafiği tepkisi

"ESKİ HALİNE BIRAKSAYDINIZ, YOL KİLİTLENDİ YÜRÜMÜYOR"

Bir vatandaş, Beşiktaş trafiğinin eski halinin daha rahat olduğunu söyleyerek, "Eski haline bıraksaydınız. Şu anda kilitlendi yürümüyor, günün her saati kapalı. Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz. Lütfen geçin oradan." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

"BIRAKAMAYIZ, ÖLÇÜMLERİMİZ VAR YÜRÜYOR"

İmamoğlu ise vatandaşı geçiştirecek cevaplar vererek, "Yok eski haline bırakamayız. Ölçümlerimiz var yürüyor. Tamam geçiyorum geçiyorum." dedi.