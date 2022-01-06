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    Ekrem İmamoğlu'na yandaşlık yapan isimlerin görüntüleri

    Ekrem İmamoğlu'na yandaşlık yapan isimlerin görüntüleri

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi nedeniyle Alişan yandaş olarak yaftalanıyor; ancak Ekrem İmamoğlu'na güzelleme yapan isimler, koruma kalkanı altına alınıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:22
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    Şarkıcı Alişan, katıldığı radyo programında ilginç bir soruyla karşı karşıya kaldı.

    Alişan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeniyle "Yandaş mısın?" diye soruldu.

    Şarkıcı Alişan, bu soruya kibar bir şekilde cevap verdi ancak bu haberin ardından muhalefete yakın isimlerin görüntüleri akıllara geldi.

    YANDAŞLIĞIN KİTABINI YAZANLAR

    Bilindiği üzere bazı sanatçı ve gazeteciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilgilerini üst seviyelere çıkarıyor.

    Bu isimlerden biri Zülfü Livaneli.

    Zülvi Livaneli; İBB için verdiği konserede, Ekrem İmamoğlu hakkında övgü dolu sözler sıralamış, ardından da sahneye alarak ayakta alkışlatmıştı.

    Akıllardaki bir diğer görüntü ise KRT TV yayınından.

    Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu konuk ettiği programda, gazetecilik kenara bırakılmış sadece İBB Başkanı İmamoğlu'na övgüler sıralanmıştı.

    Ekrem İmamoğlu'na yandaşlık yapan isimlerin görüntüleri VİDEO

    Alişan'a soruldu: Yandaş mısın haberi

    Ekrem İmamoğlu na yandaşlık yapan isimlerin görüntüleri #1


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