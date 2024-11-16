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Haber Merkezi

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine 4 Kasım’da kayyum atanmıştı.

Ahmet Türk ve DEM Partililer kayyumlara karşı protestolarını sürdürürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk’e destek için Mardin’e gitti.

İmamoğlu’nu, Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak’la Doğan Hatun’un beraberindeki heyet, Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

İMAMOĞLU'NA BÜYÜK KONVOY

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk'ün evine giderken kalabalık bir konvoy, İmamoğlu'na eşlik etti.

AHMET TÜRK'ÜN EVİNE GİTTİLER

İmamoğlu ve heyeti, konvoy halinde Ahmet Türk’ün evinin bulunduğu Kasri Kanco’ya gitti.

İBB Başkanı'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti.

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