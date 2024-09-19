Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye mesaj: Parti içindeki mevzuları konuşturan millete ihanet eder CHP içindeki tartışmalarla ilgili partililere seslenen Ekrem İmamoğlu, "Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan kim varsa, hem millete hem Atatürk’e ihanet eder” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP içerisinde yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, parti içi tartışmalara değil, milletin sorunlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, “Ayrımcı akılla işimiz yok. Biz milletin evlatlarını seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Şimdi, önümüzdeki sürece en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Bu, milletin sorunlarını konuşmayı emreden bir zamandır” dedi.

PARTİ İÇERİSİNDEKİ TARTIŞMALARA DEĞİNDİ

Daha sonra İmamoğlu CHP içindeki tartışmalara yönelik, aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel meselelerle uğraşmaması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, "Ayağıma bastın, koluma dokundun” gibi konuların zamanı olmadığını belirtti.

"BUNUNLA UĞRAŞAN KİM VARSA BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR"

"Böylesi zor bir dönemde özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim CHP içinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı, meclis üyesi, milletvekili olan partinin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir, nokta!"

"PARTİ İÇİNDEKİ MEVZULARI KONUŞUP KONUŞTURAN BU MİLLETE İHANET EDER"

Mesele memleket meselesidir. Memleket meselesi doğrultusunda koşan, hizmetini yaparken en iyi nasıl yaparız diyen belediye başkanı benim yaşam boyu en üstün yol arkadaşımdır. 'Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, daha çok çalışacağım' diyen bir siyasetçi benim en kadim yol arkadaşımdır, nokta! Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim varsa hem bu millete ihanet eder, hem de Başkomutan Meraşal Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net!