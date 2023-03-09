Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı yanıtı Millet İttifakı'nın adaylık sürecinde adı sıkça anılan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda, "O kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa" ifadelerini kullandı.

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken, siyasi gündemde hararetli günler yaşanıyor.

6'lı masa krizinde adı sıkça anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez farklı bir gündemle konuşuluyor.

Meral Akşener'in masaya dönerken "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" talebi kabul edilmedi...

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olduğu takdirde yardımcılarının da ittifak partilerinin başkanlarının olacağını açıkladı.

İmamoğlu, İBB'ye bağlı taşeron olarak çalışan 545 şoförü İETT kadrosuna alındığı törende konuya değindi.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı sorulan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"O kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa"

Yani memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz? Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyoruz.

"Ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi"

Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi, çünkü bu işin kurucusu olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla 'biz onlara nasıl katkı sunarız' bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu.

İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacak

Kulislerde konuşulan bir diğer konu ise Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olabileceği.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde, Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olacağı iddia ediliyor.