Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Öcalan yanıtı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri siyasetin gündemine bomba gibi düştü..

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin ifadelerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.

İmamoğlu'ndan beklenen açıklama geldi.

"BU MEMLEKETİN HİÇBİR KONUSU ASLA BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA DURMAZ"

Bahçeli'ye üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz.

"ALLAH BU MİLLETİ BELALARDAN KORUSUN"