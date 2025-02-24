Ekrem İmamoğlu’ndan diploma hamlesi: Dilek İmamoğlu aday olacak

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CHP'de gündem Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekillerden imza aldı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu hafta CHP'deki ön seçime girecek.

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ön seçim öncesi Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN KULİS BİLGİSİ

tv100 ekranlarında Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına konuk olan gazeteci Nuray Başaran, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

İMAMOĞLU'NUN PLANI HAZIR

Nuray Başaran, İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' soruşturmasında olumsuz bir karar çıkması durumunda CHP'nin "alternatif" olarak hayata geçireceğini iddia ettiği planı duyurdu.

"DİLEK İMAMOĞLU ADAY OLACAK"

Başaran, "diploma" soruşturmasında olumsuz bir sonuç çıkması halinde Dilek İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini öne sürdü.

"CİDDİ BİR ŞEKİLDE TARTIŞILIYOR"

"Ben İmamoğlu'nun diplomasının yok hükmünde sayılacağını düşünüyorum." diyen Başaran, şöyle konuştu:

Tabii bunun hukuki aşamaları var. Vaktimiz olmadığı için konuşmuyorum. Ama burada bir kulis bilgilini paylaşmak istiyorum. Yani ben şaka gibi sandım ama ciddi düşünüldüğünü söylediler. Ekrem Bey'in diploması yok hükmünde sayılırsa eğer Dilek İmamoğlu'nun aday olacağını duydum. Çok da şaşırdım. Önümüzdeki günlerde bunu tartışıyor olacağız. Bununla ilgili toplantılar yapılmış, bana şaka gibi geldi ama yok ciddi bir şekilde tartışılıyormuş.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İmamoğlu, açılan soruşturma sonrası 5 Mart'ta ifadeye çağrıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vs. maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 5 Mart 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir." denildi.