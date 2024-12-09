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Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi geçtiğimiz gün son buldu.

Ülkede 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta muhalif ilerleyiş, son 13 gün içinde sırasıyla Halep, Hama Humus ve Şam'ı ele geçirdi.

Rejimin çökmesiyle de binlerce Suriyeli muhalif, Şam'daki Emevi Camii'ne akın etti.

Türkiye'deki birçok ulusal basın ise rejimin devrilmesini, sembolik olarak Emevi Cami'inde şükür secdesine yatan Suriyeliler üzerinden manşetlerine taşıdı.

Konuyla ilgili ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

"SURİYE'DE ALEVİLER DE VAR"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, Emevi Camii'ndeki şükür secdesinin doğru olmadığını, Suriye'de Alevilerin de yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;