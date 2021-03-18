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    Ekrem İmamoğlu'ndan gazi yakınına: Ben seni bulurum

    Ekrem İmamoğlu'ndan gazi yakınına: Ben seni bulurum

    Şehitlikte tepkiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, korumalar araya girdikten sonra gazi yakınına "Ben seni bulurum, şov yapma" dedi.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 12:03
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakınının tepkisiyle karşılaşınca oldukça sinirlendi.

    Korumalar hemen araya girdi, İmamoğlu bu sırada şehitlikte çiçek bırakmaya devam etti.

    "SENİ ARAŞTIRIR BULURUM BEN MERAK ETME"

    Gazi yakınının uzaklaştırılmasının ardından Ekrem İmamoğlu, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme." dedi.

    Ekrem İmamoğlu'na gazi yakınından tepki VİDEO

    Ekrem İmamoğlu ndan gazi yakınına: Ben seni bulurum #1

    Ekrem İmamoğlu ndan gazi yakınına: Ben seni bulurum #2

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