Ekrem İmamoğlu'ndan İBB aracında esrar yakalanmasına ilk yorum

Adana'da İBB'nin cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmasına ilişkin değerlendirme yapan Ekrem İmamoğlu, yeni bir algı operasyonu ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, beklenmedik bir durum oraya çıktı.

Adana'da TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şehirler arası cenaze nakil aracında yapılan aramada, 144 kilo esrar ele geçirildi

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken konu, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

İmamoğlu: Yeni bir algı operasyonu

İmamoğlu, yaşananların algı operasyonu olduğunu söyledi.

İBB Başkanı, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB’yi kirletebilir ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şöförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuz soruşturma başlattı." ifadelerine yer verdi.