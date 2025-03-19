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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 isim hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Kent uzlaşısı ve yolsuzluk üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu, konutuna sevk edilen özel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İmamoğlu, evinden çıkarılmadan önce çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

"YILMAYACAĞIM"

İmamoğlu, X hesabı üzerinden paylaştığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek, 16 milyonun İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum.

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"KENDİMİ MİLLETİME EMANET EDİYORUM"

Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı herkes bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.

SORUŞTURMALARIN DETAYI

100'den fazla kişiyle ilgili yürütülen operasyonun Medya A.Ş. ihaleler, kent uzlaşısı ve terör soruşturması olduğu belirtildi. Açıklamalar, İmamoğlu ve sanıklar hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığını gösteriyor.

İlk soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgili. Bu soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan hakkında gözaltı karar verildi. Bu soruşturmada, sanıklara, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı" suçlaması yöneltildi. Bu soruşturmada, İmamoğlu dahil, 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri için gözaltına kararı istendi.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan ilk açıklamada, bu soruşturma kapsamında özetle şu suçlamalara yer verildi:

-Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyuruldu

- İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, Şişli Belediye Başkanı Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B. ve A.B.'nin sahibi olduğu Spectrum House çalışanı H.A. ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldı

- İmamoğlu, diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İkinci soruşturma, yolsuzluk suçlamasıyla ilgili.

Bu soruşturmada,

-İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri,

- İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği

- Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları

- Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı

- MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddialarına yer verildi.

100 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Bu soruşturma kapsamında ise, İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda olduğu belirtilen Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu kişilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplam, 100 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.