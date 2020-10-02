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Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret

Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret

Ekrem İmamoğlu, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İstanbul Müftülüğü'nü ziyaret edip, Nutuk hediye etti. İstanbul Müftüsü de İmamoğlu'na Kur'an hediyesinde bulundu.