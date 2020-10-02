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    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret

    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret

    Ekrem İmamoğlu, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İstanbul Müftülüğü'nü ziyaret edip, Nutuk hediye etti. İstanbul Müftüsü de İmamoğlu'na Kur'an hediyesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 11:35
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etti.

    İBB’nin, ibadethaneler ve din görevlilerine dair üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu; iş birliğine, aynı masada ortak akılla düşünmeye ve insanlara hizmet etmeye hazır olduklarını vurguladı.

    Maşalı da İmamoğlu’na, “Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim.” sözleriyle teşekkür etti.

    KARŞILIKLI KUR'AN İLE NUTUK HEDİYESİ

    Ziyarette Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından basılan Nutuk'u İstanbul Müftüsü Maşalı'ya hediye ederken, Maşalı'da İBB Başkanı'na Kur'an hediyesinde bulundu.

    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret #1

    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret #2

    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret #3

    Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul Müftülüğü’ne ziyaret #4

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