- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri
- Haber Merkezi
- 01.01.2022 - 12:46
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dair çizimlerin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videoda ise seslendirdiği bir şiir yer aldı.
Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a ithafen kaleme aldığı “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri okuyan İmamoğlu, daha önce de şiir albümü çıkarmıştı.
İmamoğlu'nun seslendirdiği şiir ise şöyle;
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri VİDEO
ŞİİRİN SÖZLERİ
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”