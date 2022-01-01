İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri seslendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dair çizimlerin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videoda ise seslendirdiği bir şiir yer aldı.

Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a ithafen kaleme aldığı “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri okuyan İmamoğlu, daha önce de şiir albümü çıkarmıştı.

İmamoğlu'nun seslendirdiği şiir ise şöyle;

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri VİDEO

ŞİİRİN SÖZLERİ

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”