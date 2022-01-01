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    Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri

    Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri seslendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 12:46
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a dair çizimlerin bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videoda ise seslendirdiği bir şiir yer aldı.

    Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul’a ithafen kaleme aldığı “Bir Başka Tepeden” isimli şiiri okuyan İmamoğlu, daha önce de şiir albümü çıkarmıştı.

    İmamoğlu'nun seslendirdiği şiir ise şöyle;

    Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul şiiri VİDEO

    ŞİİRİN SÖZLERİ

    “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

    Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

    Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

    Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

    Nice revnaklı şehirler görülür dünyada

    Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan

    Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada

    Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan”

    Ekrem İmamoğlu ndan İstanbul şiiri #1

    Ekrem İmamoğlu ndan İstanbul şiiri #2

     

    Ekrem İmamoğlu ndan İstanbul şiiri #3


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