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    Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' açıklaması: Tüm ekiplerimiz görevde

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının etkili olmasıyla kentteki son durum hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 11:43
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    Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar' açıklaması: Tüm ekiplerimiz görevde

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da kameraların karşısına geçerek kentte alınan kar önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Birkaç günün yoğun geçeceğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca etkili olacağını belirtti.

    "KAR KALINLIKLARI 20 SANTİME ULAŞTI"

    Son yağışlarla beraber bazı ilçelerde kar kalınlığının yüksek olacağını vurgulayan İmamoğlu, "Bazı yerlerde 20 santime yaklaşan kar kalınlığı var." ifadesini kullandı.

    "EKİPLER ALARM DURUMUNDA VE ÇALIŞIYOR"

    Ekiplerin karla mücadele için görevde olduğunu da söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "İBB’nin birimleri, dünden itibaren alarm durumunda ve çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’da karla mücadele vatandaşlarımızın bizimle uyumlu süreç yürütmesine bağlı. Şunun bilinmesini istiyorum. Şu an 4 günlük bir zaman dilimin başındayız.

    "TOPLU TAŞIMALAR TERCİH EDİLMELİ"

    Yarın akşam saatlerinin daha şiddetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlar toplu taşımaları tercih etsinler. Mümkün olduğunda özel araçla trafiğe çıkmamaları en kıymetli işlev olacak. Şu an bizimle uyumlu süreç yürüttükleri için teşekkür ediyorum."

    Ekrem İmamoğlu ndan kar açıklaması: Tüm ekiplerimiz görevde #1


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