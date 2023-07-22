Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Devam ederseniz ben yokum Gizli gerçekleştirilen zoom toplantısının ardından CHP'li belediye başkanları toplantısında sert tartışmaların yaşandığı İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediği öğrenildi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferle ayrıldığı kritik seçimlerin ardından CHP karıştı. 'Değişim' çağrılarının yankılandığı CHP'de en son Ekrem İmamoğlu ve bazı isimlerin gizli gerçekleştirdiği toplantının sızmasının ardından işler iyice karıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak görüntülerin medyaya sızdırılmasının ardından "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız." açıklamasını yaptı. Gözler CHP'nin toplantısına çevrildi Bu sözlerin ardından gözler bugün gerçekleştirilen CHP'li belediye başkanları toplantısına çevrildi. Gizli toplantı sonrası ilk kez tokalaştılar Yaşanan gizli zoom toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez tokalaştı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na rest çekti CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 4 saat 10 dakika süren toplantıyla ilgili gazeteci Yavuz Bayer'den dikkat çeken kulis bilgileri geldi. Elde edilen kulise göre gergin geçen toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği öğrenildi. "Devam ederseniz ben yokum" Toplantıda konuşma gerçekleştiren İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dediği ifade edildi. "Toparlayamam, dinleyeceksin" Bu sözlerin üzerine "Konuşmanızı toparlayın" şeklinde müdahalede bulunan CHP'li Ahmet Akın'a da sert çıkan İmamoğlu, "Toparlayamam, dinleyeceksin" karşılığını verdi. Toplantıda ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir tartışma yaşadığı öğrenildi.