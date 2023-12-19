Ekrem İmamoğlu'ndan ortaklarına: Bir kısım dostlar haddini aşıyor İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu arasındaki köprüler, kopma noktasına geldi. İyi Parti'yi karıştıran İmamoğlu bir açılışta yaptığı konuşmada ise bazı isimlerin kışkırtıldığını söyledi.

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6'lı masa ortaklarından İyi Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bu yana belini doğrultamadı...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden istediğini alamayan İyi Parti, milletin gözünden hızla düşüyor...

Partinin ana kadrolarından gelen istifalar ve parti kasasından buharlaşan 132 milyon, Genel Başkan Meral Akşener'in canını fena halde sıkmaya başladı.

Sözcü Kürşad Zorlu her ne kadar "kayıplarının olmadığını" söylemiş olsa bile İyi Parti, dağılmanın eşiğine geldi.

Yaşanan bu olaylarda ise Akşener'in sık sık desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var.

Baş aktör: İmamoğlu

İyi Parti'yi karıştıran Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen tüm sorulara karşı ise "Kötü sözleri kulağım duymuyor" dedi.

Dostlarına "ince" mesaj

Ancak İmamoğlu bugün Kurtköy Yaşam Merkezi açılışında konuşarak, Meral Akşener dahil olmak üzere ortaklarına bazı mesajlar gönderdi.

"Bir kısım dostlar oyuna gelerek, haddini aşıyor"

Yeni bir oyunla karşı karşıyayız.



Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar..



Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümleler kullanıyorlar.



Eski dost düşman olmaz.

Parti tabanı İmamoğlu'na sert mesajlar veriyor

İyi Parti'yi karıştıran İmamoğlu'na tepki dolu bir paylaşım da İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle eleştiren Elibol, "Hata bizde ki Beylikdüzü sınırları dışına çıkamayacak adamın, kendi genel başkanı bile sahip çıkmazken elinden tuttuk. Nice falsosuna rağmen. Defalarca, defaatle... Allah biliyor ya kalbim soğuyalı yıllar oldu. Ama şimdi pişmanım. Özür dilerim." şeklinde konuştu.