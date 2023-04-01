Ekrem İmamoğlu’ndan oyları bölmeyin çağrısı: Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanacaksınız Sinop'ta vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yaparak ‘oyları bölmeyin’ çağrısı yaptı.

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte halkla buluştu.

Altay ile İmamoğlu’na, Sinop ziyaretinde, eşleri Fatoş Altay ve Dilek İmamoğlu da destek verdi.

Altay ve İmamoğlu’nun Sinop’taki ilk durakları Gerze ve Erfelek ilçeleri oldu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Altay ve İmamoğlu, Gerzelilere Demokrasi Parkı’ndan, Erfeleklilere ise Musa Can Parkı’ndan hitap etti.

Ekrem İmamoğlu, "Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak." dedi.

"Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanacaksınız"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yapan İmamoğlu şöyle konuştu:

Sevgili çocuklar, sevgili gençler, oy veren vermeyen herkes, hanımefendiler, beyefendiler. Sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri, Millet İttifakı. Oyunuzun yeri, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla, ayrışmak isteyenler olabilir. Biz, onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu’na kullanacaksınız. Oylarımıza sahip çıkacağız.

"Memleketin üretime ihtiyacı var"

Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı. Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz, onu evine yollamak istiyoruz, emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var, gençlerimizin umuda ihtiyacı var, çocuklarımızın cıvıl cıvıl geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım.

"Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı"

Sinop’un da hak ettiği yere gelmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

Bu cennet köşe Sinop kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında. Ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimiz ne için bu cennet köşesi vatanı, Sinop’u terk etsinler? Etmemeliler, burada paralarını kazanmalı, hayat kalitesini en üst seviyede yaşamalılar. Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız, göreceksiniz güçlü bir yapıyla memleketin her köşesini en güzel şekilde değerlendireceğiz.

"Esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız"

Yaklaşan 14 Mayıs seçimi için 2017 yılından beri Millet İttifakı’nın mücadele verdiğini söyleyen İmamoğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı: