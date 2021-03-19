Ekrem İmamoğlu'ndan, Pervin Buldan'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak, parti kapatma davası ve Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletip Nevruz'unu kutladı.

PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan dava ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, gündemdeki yerini koruyor.

İMAMOĞLU, BULDAN'I ARADI

HDP'ye birçok muhalefet temsilcisinden destek açıklamaları gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla aradı.

HDP'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, Puldan'ın Nevruz Bayramı'nı kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"KAPATMA DAVASI DEMOKRASİYE AYKIRI"

Görüşmede, HDP'ye açılan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, dayanışma mesajı verdi.

İmamoğlu, Buldan'a, "Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na gazi yakınından tepki VİDEO

PERVİN BULDAN'LA FİDAN DİKİMİ

İmamoğlu, Pervin Buldan'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı açılışına davet etmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı programda, Buldan'la beraber fıdan dikilmiş, çekilen görüntüler tepkiye neden olmuştu.

GAZİ YAKINININ SERT TEPKİSİ

Dün ise bu etkinlikte verilen fotoğrafa tepki, Edirnekapı Şehitliği’nde, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü programına yansımıştı.

Programa karılan İBB Başkanı'na bir gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?" diye bağırarak tepki göstermişti.