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    Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne ihale kıyağı

    Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne ihale kıyağı

    İBB'den 12 milyon liralık ihale alan Saadet medyasının, seçim öncesinde de Ekrem İmamoğlu ile bir tiyatroya imza attığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:14
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihale sistemi uzun zamandır tartışma konusu oluyor.

    Yeni açılan şirketlere adrese teslim ihalelerin verildiği yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi.

    12 MİLYONLUK İHALE

    Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre; İBB yönetimi, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye yaklaşık 12 milyon liralık bir ihale verdi.

    CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin medyasına giden bu ihalenin ardından İmamoğlu ile Milli Gazete arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaya başladı.

    Ekrem İmamoğlu ndan Saadet Partisi ne ihale kıyağı #1

    SIRADAN BİR VATANDAŞ DİYE EVİNE GİTMİŞTİ

    İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.

    Ekrem İmamoğlu ndan Saadet Partisi ne ihale kıyağı #2

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