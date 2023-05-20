Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi.
Vatandaşlar, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak.
Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti.
Siyasette hareketlilik sürüyor
28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için siyaset gündeminde olağanüstü hareketlilik sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX'ta katıldığı programda gündeme dair konuştu.
Ekrem İmamoğlu vatandaşı yanıltmaya girişti
Seçim gecesi sık sık Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu kamuoyunu yanıltarak öndeyiz algısı yapmaya çalıştı.
İmamoğlu'ndan seçim gecesi itirafı
Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı yayında seçim gecesiyle ilgili bir itirafta bulundu.
Alınan sonucu beklediklerini söyledi
Seçimden daha iyi bir sonuç beklediğini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucu ise beklediklerini ifade etti.
"Biz iki puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk"
"Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
Alma ihtimalimizi görüyorduk. Biz iki puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk. 48'e 47, 47'ye 47 ihtimali zihnimizin kenarındaydı. CHP, 2018'e göre 2 milyon 437 bin 109 daha fazla oy aldı. AK Parti, yüzde 7'ye yakın düştü