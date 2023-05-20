Ekrem İmamoğlu’ndan seçim gecesi itirafı: İlk turda kazanırız noktasında değildik Seçim gecesi yaptığı algı çalışmalarıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seçim itirafı geldi. İmamoğlu yapığı açıklamada "İlk turda zaten kazanmayı beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi.

Vatandaşlar, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak.

Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti.

Siyasette hareketlilik sürüyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için siyaset gündeminde olağanüstü hareketlilik sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX'ta katıldığı programda gündeme dair konuştu.

Ekrem İmamoğlu vatandaşı yanıltmaya girişti

Seçim gecesi sık sık Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu kamuoyunu yanıltarak öndeyiz algısı yapmaya çalıştı.

İmamoğlu'ndan seçim gecesi itirafı

Ekrem İmamoğlu dün akşam katıldığı yayında seçim gecesiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Alınan sonucu beklediklerini söyledi

Seçimden daha iyi bir sonuç beklediğini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucu ise beklediklerini ifade etti.

"Biz iki puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk"

"Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: