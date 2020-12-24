İmamoğlu, Kur'an-ı Kerim'in ve Ezan'ın Türkçe okunduğu Şeb-i Arus törenine ilişkin uygulamanın yanlış olduğunu, Kur'an'ın Arapça okunması gerektiğini söyeledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı'nın (EMAV) düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in türkçe okunmasının yankıları sürüyor.

Başta Diyanet İşleri olmak üzere toplumun birçok kesiminin tepkisine neden olan tören hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu.

"ARAPÇA OKUNMASI GEREKİR"

Konuyu tartışmalar gündeme oturduğunda öğrendiğini belirten İmamoğlu, uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Bu programları bir belediye başkanı oturup da hazırlamaz. Bu noktada bilgimin olmadığı bir konuyla ilgili her türlü eleştiriye saygı ile yaklaşmak durumundayım. Hata olabilir, eksiklik olabilir. Bakıyoruz araştırıyoruz. Şunu net olarak ifade edeyim. Bence de Şeb-i Arus töreninde yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Ben de bunu ifade edeyim." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Türkçe ezan açıklaması VİDEO