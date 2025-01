Haber Merkezi

CHP içindeki adaylık yarışı kızışıyor.

Bugün bir açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş ile arasında süren gizli adaylık savaşında vites artıran İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine göndermede bulundu.

"BEN OTURAYIM, ARKAMA YASLANAYIM EKREM ÇALIŞSIN YOK"

Partililerine sitem eden İmamoğlu, "Ben oturayım, arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın biz iktidar olalım. Öyle yağma yok. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a her il, her belde, her ilçe, her büyükşehir, her örgüt üyesi CHP'nin her bireyi amasız fakatsız kol kola, omuz omuza, milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam yol ileri diyerek hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

"EKREM TÖKEZLESİN DE BELKİ ONUN YERİNE BEN GEÇERİM DİYENLERE PIŞIK DERİM"

Daha sonra üstü kapalı bir şekilde Yavaş'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." dedi.