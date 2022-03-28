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- Ekrem İmamoğlu'nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı
Ekrem İmamoğlu'nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı
Kar krizi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntülerinin faturası, 2 İBB çalışanına kesildi. Görüntüleri çektiği iddia edilen şahsın, 2 komşusunun işine son verildi.
- İHA
- 28.03.2022 - 10:10
- Güncelleme : 28.03.2022 - 10:37
Ocak ayında İstanbul'da yağan kar, büyük bir krize neden olmuştu.
Karla mücadele çalışmalarında başarısız oldukları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin odağına yerleşmişti.
Kar krizi yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun Rumelikavağı'nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturasıysa iki İBB çalışanına kesildi.
FATURA İBB ÇALIŞANLARINA KESİLDİ
Medyaya yansıyan fotoğrafların ardından görüntüleri çektiği ileri sürülen kişinin komşuları olan 2 İBB personelinin işten çıkartıldığı iddia edildi.
"ÜST YÖNETİM KARARIYLA İŞİNİZE SON VERİLDİ"
İBB çalışanları Osman Turan ve Saim Tanır, İBB insan kaynaklarına davet edilerek "Üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi." denildi.
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