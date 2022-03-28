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    Ekrem İmamoğlu'nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı

    Kar krizi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen görüntülerinin faturası, 2 İBB çalışanına kesildi. Görüntüleri çektiği iddia edilen şahsın, 2 komşusunun işine son verildi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:37
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    Ekrem İmamoğlu'nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı

    Ocak ayında İstanbul'da yağan kar, büyük bir krize neden olmuştu.

    Karla mücadele çalışmalarında başarısız oldukları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin odağına yerleşmişti.

    Kar krizi yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun Rumelikavağı'nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturasıysa iki İBB çalışanına kesildi.

    FATURA İBB ÇALIŞANLARINA KESİLDİ

    Medyaya yansıyan fotoğrafların ardından görüntüleri çektiği ileri sürülen kişinin komşuları olan 2 İBB personelinin işten çıkartıldığı iddia edildi.

    "ÜST YÖNETİM KARARIYLA İŞİNİZE SON VERİLDİ"

    İBB çalışanları Osman Turan ve Saim Tanır, İBB insan kaynaklarına davet edilerek "Üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi." denildi.

    Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçının önünde kar aracı görüldü VİDEO ARŞİV

    Ekrem İmamoğlu nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı #1

    Ekrem İmamoğlu nu balıkçıda kaydeden şahsın komşuları işten atıldı #2


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