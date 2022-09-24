Ekrem İmamoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu için uyaran vatandaş yeniden gündemde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Benimle misiniz?” çıkışına destek veren Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da bir vatandaşla arasında geçen sohbet, sosyal medyada dolaşıma girdi.

6’lı masa adayını belirlemedi, her kafadan ayrı bir ses çıkmaya başladı…

Önce Mansur Yavaş ardından da Ekrem İmamoğlu isminin ön plana çıktığı CHP’de, son noktayı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koydu.

“Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?”

CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katılan Kılıçdaroğlu “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?” diye sordu.

İmamoğlu: Her koşulda yayındayım

CHP Lideri'nin bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına Kılıçdaroğlu'nu etiketleyen İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” ifadelerini kullandı.

Vatandaştan İmamoğlu’na: Kılıçdaroğlu alır seni aşağı VİDEO

“Kılıçdaroğlu alır seni aşağı”

Kılıçdaroğlu'nun çıkışına destek veren Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da bir vatandaşla arasında geçen sohbet, bugün sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Pazar gezmesine çıkan İmamoğlu’nun önünü kesen bir vatandaşın, “Bana rakip çıkar der, Kılıçdaroğlu alır seni aşağı, unutma bu lafımı” dediği, İBB Başkanı'nın da "Yok yok" diyerek geçiştirmeye çalıştırdığı anlar kayıtta yer aldı.

“Ters köşeye atıyorlar sizi”

Aynı vatandaşın, Muharrem İnce’yi de hatırlatarak “Ters köşeye atıyorlar sizi. Biraz ilerle, göreceksin seni alacak” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun bu anları, sosyal medyada sıkça paylaşılırken, vatandaşın sözlerine katılanlar çok oldu.