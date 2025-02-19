Ekrem İmamoğlu'nun 13 dakikalık AKOM konuşması işe yaramadı: İstanbul kilit

Haber Merkezi

İstanbul'da üç gün sürecek kar yağışı nedeniyle alınan önlemler hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da açıklamalarda bulundu. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından İmamoğlu, şehrin genel durumuyla ilgili bilgi verdi.

AÇIK DEDİĞİ YOLLAR KİLİT

İmamoğlu, İstanbul’da şu an için hiçbir yolun kapanmadığını belirterek, "Şu anda İstanbul’da tıkalı bir yol bulunmuyor, bütün yollar açık" ifadelerini kullandı.

Ancak İmamoğlu konuştuğu sırada, yollarda uzun kuyruklar nedeniyle şimdiden bazı vatandaşlar, araçlarını kenara çekip bırakmak zorunda kaldı.

İSTANBULLULAR, METRO İSTASYONLARINDA MAHSUR KALDI

İmamoğlu, artan kar yağışı nedeniyle İstanbul’daki metro ve tramvayların gece saat 02.00’ye kadar hizmet vereceğini de duyurdu.

Metrolarda da durum farksız. Ana arter istasyonlarda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle merdivenlerde bile hareket edemez hale geldi.