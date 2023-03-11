Ekrem İmamoğlu'nun 4 yılda değişen 'depreme hazırlık' cevabı Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'un depreme hazırlığı için 100 yıla ihtiyacı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, İBB seçiminden önce ise bunun için 5 yıla ihtiyacı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Türkiye tarihinin en büyük depremlerini aynı günde yaşadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 11 ilimizi vurdu.

Son verilere göre 48 bine yakın can kaybının yaşandığı bu felaket akıllara yıllardır beklenen büyük İstanbul depremini getirdi.

Türkiye'nin en kalabalık ve deprem riski en yüksek şehri olan İstanbul'da bu konuya yönelik çalışmalar ise merak konusu.

"Çok hızlı olursak 100 yılda hazırlanırız"

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözler İstanbul'a çevrildiği sırada tv100'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olarak yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna cevap verdi.

İBB Başkanı, "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım." dedi.

Seçimden önce 5 yıl istemişti

Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı.

Seçim öncesi katıldığı Oğuzhan Uğur'un BabalaTV programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti.

İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, "5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda." diye cevap vermişti.