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AA

CHP'nin cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirdiği 'demokratik' ön seçim için tek aday olarak açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni davasıyla gündeme gelmişti.

Hakkında 5 soruşturma bulunan İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları ayyuka çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ihbarlarını gözardı etmemişti.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SORUŞTURMASI

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan Savcılığa ifade vermek üzere 26 Şubat tarihinde çağrılmıştı.

5 MART'A KADAR İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Konuya ilişkin İmamoğlu'nun, önceden planlamış olduğu kamu görevi nedeniyle o tarihte ifade vermeye gelemeyeceği öğrenildi.

İmamoğlu'nun en geç 5 Mart'a kadar ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.