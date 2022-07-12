Ekrem İmamoğlu'nun 9 günlük tatil izni

İstanbul'da yaşanan su baskınlarında gözlerin aradığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 günlük tatile çıktığı ortaya çıktı.

Kamuoyunun gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var.

Göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu yine bir tatil vakası ile gündemde.

İBB Başkanı'nın tatil tutkusu bu kez İstanbul'u sel vurduğunda nüksetti.

Özellikle Esenyurt gibi birçok ilçede etkili olan su baskınlarının izleri halen daha silinmeye çalışılırken şehrin belediye başkanının Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da taşkınla boğuşulurken İmamoğlu Twitter hesabından paylaşım yaparak şehir dışında olduğunu söylemesi zaten büyüyen tepkileri ayyuka çıkardı.

9 gün tatilden sonra gelecek

TV100'ün haberine göre İmamoğlu 9 günlük bayram iznine çıktı.

Bayramın ilk günü İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Başkan, buradan dün tekne ile Göçek'e geçti.

Bugün de Bodrum'a geçecek olan İmamoğlu mavi tura çıkıp treaking yapacak.

İBB Başkanı tatilinin sonunda İstanbul'a dönecek.