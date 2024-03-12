Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Beykoz Çubuklu Siloları'nın "açılışı" sahte çıktı Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı görmeye gelen vatandaşlar, hala inşaat halinde olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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ensonhaber.com

İstanbul'u yöneten CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmadığı projeleri yapılmış gibi göstermeye devam ediyor.

İmamoğlu, pazar günü Beykoz'da Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı’nı hizmete açtı.

Açılışın ardından Beykoz Çubuklu Siloları'nı da gezen Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir de konuşma gerçekleştirdi.

Pazar gününden sonra bölgeye giden vatandaşlar ise durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.

Açılıştan eser yok

Ekrem İmamoğlu’nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları’nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şok oldu.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Açılış hemen ardından da kapanış

Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.