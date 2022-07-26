Ekrem İmamoğlu'nun ankete harcadığı para ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için itibar araştırması yaptıran Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, 40 günlük anket için 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu, başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için ‘kurumsal itibar araştırması’ yaptırdı.

İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti.

40 günlük ankete 1,5 milyondan fazla ücret

Buna göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi.

Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbullu tepkili

Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, “Yönetemediği İBB'nin ‘itibarı var mı yok mu’ diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa”, “Batık İBB”, “Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler”, “İstanbul halkının parası çarçur ediliyor” şeklinde yorumlar yaptı.

Adaylık yarışı

Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için olması beklenen adaylardan biriydi...

Ancak İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemedi ve adaylıkta yer almayacağını açık açık söylemese de belli etti.

Bu anketin de seçime yönelik İmamoğlu'nun rotasını çizmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

Felaketlerde ortalarda yok

İmamoğlu, son olarak Megakent'te sel felaketinin yaşandığı dönem tatilde diye eleştirildi.

Genelde felaketlerin olduğu zamanlarda İstanbul’da bulunmayan İmamoğlu’na, kendi çevresinden bile sesler yükseldi.