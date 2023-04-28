Ekrem İmamoğlu'nun Antalya mitinginde pankart açıldı: 'Selahattin Demirtaş teröristtir' Seçim otobüsüyle miting alanına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pankartlı protestoyla karşılaştı. Bir grup ülkücü, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazısıyla örgütün desteğini alan CHP'ye tepki gösterdi.

İHA

Yurdun dört bir yanında miting hareketliliği yaşanıyor.

Tarihin en önemli seçimlerine sayılı günler kala son sürat devam eden çalışmalar kapsamında, halk buluşmaları sürüyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı cephesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile programlara katılıyor.

Bugün ise İmamoğlu'nun duraklarından biri Antalya oldu.

Pankartlı protesto

Alanya ilçesinde geçen İBB Başkanı, seçim otobüsüyle giriş yaptığı sırada bir grup ülkücü grup tarafından protesto edildi.

Burada İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş teröristtir' yazılı pankart açan grup dikkat çekti.

Ardından sloganlar da atan grup, seçim otobüsünün geçişinin ardından sessizce dağıldı.

"Bu teröristi pişirip pişirip sunmalarını protesto etmek için pankart açtık"

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ülkücü gençlerimiz liderimizin emrinde bize işaret ettiği yolda hareket ederek Selahattin Demirtaş teröristtir demişlerdir. Bu kişinin hak ettiği yerde cezaevidir. Bu teröristi pişirip pişirip sunmalarını protesto etmek için pankart açtık. Hiçbir taşkınlığa mahal vermeden tepkimizi gösterdik. Bizim gözümüzde Selahattin Demirtaş terör örgütünün lideridir. Vatanını milletini seven her Türk vatandaşı gibi vatan evlatları da tepkilerini göstermiştir. Biz bu duruşumuzun da sonuna kadar arkasındayız.

Ne olmuştu?

Seçim öncesi ittifaklar şekillenirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masadaki ortağı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşmüş ve desteğini almıştı.

Ardından Kandil'den Kılıçdaroğlu için oy isteme açıklamaları art arda gelmişti.

Bugün ise HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasını resmen açıkladı.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemişti.