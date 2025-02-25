Ekrem İmamoğlu'nun avukatları diploma iddialarına yeterli cevap veremedi

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Türkiye'nin yeni gündemi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturması...

Konuyla ilgili bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasında İmamoğlu’nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite mezuniyetine ilişkin açıklamalarda bulunan avukatları, diplomanın sahte olmadığını ispatlamaya çalışırken, sundukları belgeler ve verdikleri cevaplar yeterlilik seviyesine ulaşmadı.

LAFI DOLANDIRDILAR

Basın toplantısı boyunca avukatlar ellerine verilen kağıtlardan okuma gerçekleştirirken, basın mensuplarının sordukları diploma sorularına da sürekli laf dolandırarak net cevap vermekten kaçındı.

BİRBİRLERİNİ YALANLADILAR

Öyle ki avukatlardan Mehmet Pehlivan, İBB'nin sitesindeki İmamoğlu'nun özgeçmişinde yer alan eğitim bilgilerini de yalanlamış oldu.

Pehlivan açıklamasında, İmamoğlu’nun YÖK’ün denkliğine sahip KKTC’deki tek üniversite olan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat bölümünü kazandığı, okuduğu ve buradan denkliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesine geçtiği bilgisinin yalan olduğunu açıkladı.

İşte özgeçmişte yer alan bilgi;