Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu pankart ve afişler yasaklandı

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda yeni operasyonlar düzenlenirken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir karar aldı.

PROPAGANDA İÇERİKLİ AFİŞ VE PANKARTLAR TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı belediye başkanları hakkında İstanbul genelinde propaganda ve ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığı tespit edildi.

İMAMOĞLU'NUN OLDUĞU PANKART VE AFİŞLER YASAKLANDI

Tespitin ardından Başsavcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

Buna göre, İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirildi.

Yazıda söz konusu afiş ve pankartların men edilerek gerekli yaptırım uygulanması kaydedildi.

METRODA İMAMOĞLU ANONSU VERİLDİ

İmamoğlu'nun 23 Mart günü hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasının ardından metrolarda, İmamoğlu'nun sesinden anons verildi.

Anonsta, "Bu savaşı kazanacağım, Allah şahit, hodri meydan!" sözleri yer aldı.