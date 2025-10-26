Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İmamoğlu’nun yanı sıra Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek’in de ifadeleri alındı.

Savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İmamoğlu, “Soruşturma kapsamında adı geçen Merdan Yanardağ’ı gazeteci olması nedeniyle tanırım. Kendisinin program yaptığı televizyon kanalına birkaç kez ziyarette bulunmuştum. Melih Geçek’i yaklaşık 12 yıldır tanırım, geçmişte CHP’de görev aldı ve İSTELCOM’da genel müdürlük yaptı. Necati Özkan ise 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde kampanyalarımı yöneten danışmanımdır. Hüseyin Gün’ü ise tanıdığımı hatırlamıyorum” dedi.

İmamoğlu, medyaya yansıyan fotoğraflarla ilgili ise, “Bahsi geçen fotoğrafı görünce 2019 yılında yapılan tebrik ziyaretini hatırladım. Ancak fotoğraftaki kadının ismini bilmiyorum. Sadece şık giyimli, sıcak yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum” ifadesini kullandı.

"WİCKR ME UYGULAMASINI İLK KEZ DUYDUM"

Savcılığın, “Wickr Me” isimli mesajlaşma uygulamasındaki görüşmelerde kendisinden bahsedilip edilmediğine ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, “Bu uygulamayı ilk kez duydum. Hiçbir üyeliğim yoktur. Yazışmalarda ‘Mr Mayor’, ‘Başkan Bey’, ‘Ekrem Bey’ gibi ifadelerle kastedilen kişinin ben olup olmadığını bilmiyorum. Ancak adıma yapılan bu görüşmelerle hiçbir ilgim bulunmamaktadır” dedi.

İmamoğlu ayrıca, yazışmalarda geçen “150 bin kişilik dijital ordu” ifadesine ilişkin, “Bu ibareyle ne kastedildiğini bilmiyorum. Tahminimce ‘İstanbul Gönüllüleri’ olarak bilinen yapılanmadan söz ediliyor olabilir” diye konuştu.

"VERİ PAYLAŞIMINA DAİR HİÇBİR TALİMATIM OLMADI"

İmamoğlu, savcılığın “veri paylaşımı” iddialarına ilişkin sorusu üzerine, “Söz konusu belgeyi İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yazmıştım. Amacı, kurum evraklarının güvenliğini sağlamaktır. Bunun dışında hiçbir hedefi yoktur. Hüseyin Gün ile Seher Erçili Alaçam arasındaki yazışmaların içeriğinden bilgim yoktur” dedi.

İmamoğlu, Alaçam ve Gün’ün kendisine ilişkin olduğu iddia edilen mesajlar için de “Bana atfedilen ‘Başkan akıllıysa bu ipe tutunur’ şeklindeki ifadelerden hiçbir şekilde haberim yoktur” diye konuştu.

"CASUSLUK İDDİASI HAKARETTİR"

İfadesinde Necati Özkan ile Hüseyin Gün arasındaki yazışmalardan da haberi olmadığını belirten İmamoğlu, “Sözü edilen temasın seçimlerden yalnızca 15-20 gün öncesine dayandığı anlaşılıyor. Bu kadar kısa bir sürede kampanyamı yönlendirmesi mümkün değildir. 7 ay süren bir seçim çalışmasını 15 güne indirgemek hayatın olağan akışına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Casusluk” suçlamasını reddeden İmamoğlu, “Casusluk benim gözümde vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Böyle bir suçlamayla anılmak bütün hayatıma hakarettir” dedi.