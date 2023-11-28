Ekrem İmamoğlu'nun Çırağan Sarayı'ndaki 600 bin liralık yemek masrafı Çırağan Sarayı'nda İBB'ye kesilen 600 bin liralık yemek faturası yeniden gündemde. Kameralar önünde 'antrikot yerine musakka' diyen Ekrem İmamoğlu'nun perde arkasında vazgeçmediği şatafat bir kez daha dolaşıma girdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıllık görevi sürecinde sık sık skandallarla gündeme geldi.

Özellikle kriz dönemlerinde İstanbul'u terk edip tatile giden İmamoğlu, hem İstanbulluların hem kamuoyunun tepkisini çekti.

İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda çok konuşulan yemek faturası yeniden konuşuluyor.

600 binlik fatura yeniden dolaşımda

Sosyete camiasının ve ünlülerin uğrak mekanı olan Çırağan'da yemek yiyen İBB heyeti, 600 bin TL fatura ödedi.

Yeniden dolaşıma giren fatura ile Ekrem İmamoğlu dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

3 Aralık 2021 tarihine ait olan faturaya göre, belediyenin bir akşam yemeği tam olarak 603 bin 316 TL'ye patladı.

"İsrafı bitireceğim"

Bir diğer yandan açıklamalarında "israf" konusuna değinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ile çelişmesi bir kez daha göze çarptı.

Yeniden gündeme gelen fatura konusu, İmamoğlu'nun "israfı bitireceğim" açıklamalarını akıllara getirdi.

İmamoğlu, "İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" cümleleri ile belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.