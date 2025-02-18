Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için ilk imza verildi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor...

'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' krizi hem tabanda hem parti içinde tartışmalara neden olurken, 'şaibeli kurultay' iddiaları da peş peşe gelen açıklamalarla daha da derinleşti.

ÖN SEÇİÖM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu 'ön seçim' yöntemini icat ederek Özgür Özel'e kabul ettirmiş, ve partide 'çift başlı yönetim' eleştirilerini yeniden ayyuka çıkarmıştı.

CHP tabanında İmamoğlu kadar gücü ve karşılığı olmadığı için ön seçimde kaybetmesine kesin gözüyle bakılan ve bu yolla saf dışı bırakılmak istendiğini gören Mansur Yavaş ise sürece yönelik sert muhalefetine devam ediyor.

İMZA SÜRECİ BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde Cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı.

CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında, milletvekilleri aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazarak imzalıyor.

İLK İMZALAR VERİLDİ

İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar devam edecek.

CHP’nin grubuna giden milletvekilleri İmamoğlu’nun adaylığı için imza veriyor.

İMZALARI SOSYAL MEDYALARINDAN PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı aday adayı göstermek için ilk başvuruyu yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu kapsamda, Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.

23 MART'TA ÖN SEÇİM YAPILACAK

Ön seçim takvimini de duyuran CHP’de aday adaylığı süreci 21 Şubat’a kadar devam edecek.

Bu sürede en az 20 milletvekilinin imzasını alan aday adayları önseçime katılabilecek.

Ön seçim ise 23 Mart’ta Türkiye genelinde kurulacak sandıklar ile yapılacak.