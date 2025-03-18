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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için İBB Başkanlığı görevini bir kenara bırakıp Türkiye'nin farklı noktalarına giderek seçim çalışmaları yapan Ekrem İmamoğlu'nun tüm planları sekteye uğradı.

İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun elinde şeker pancarını tuttuğu fotoğraf sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da düzenlediği mitingde "Cumhurbaşkanı bak, turpun büyüğü." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sataştı.

TURP MU ŞEKER PANCARI MI

Bu sözlere Mustafa Varank X hesabından cevap verdi.

Varank, "Yalnız o turp değil, yem pancarı. Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun" dedi.

Ekrem İmamoğlu bu tartışmayı bir sonraki programındaki cevabıyla şöyle devam ettirdi: "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma hemen kendisine yollayın bi denesin belki işine yarar dedim."

KEŞKE ÜNİVERSİTE SINAVINI DA KAZANSAYDIN

Mustafa Varank ise diploma göndermesiyle tartışmaya son noktayı koydu:

"Aferin, dersine çalışıp bir gecede pancarı öğrenmişsin. Keşke zamanında böyle çalışıp üniversite sınavını da kazansaydın"