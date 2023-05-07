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Türkiye adım adım seçimlere giderken siyasetin gündemi de hareketlendi.

Siyasi isimler şehir şehir gezerek halkla buluşmayı sürdürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü son durağı oldu.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Van'da HDP'lilerle beraber gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu'na Erzurumlu vatandaşlar tepki gösterdi.

Mitingin gerçekleşeceği Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen vatandaşlar İmamoğlu aleyhine slogan attı.

Gerginlik çıktı

Bu sırada sloganlara karşılık veren CHP'liler ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.

İmamoğlu konuşmaya başladığı esnada iki grup karşılıklı birbirlerine su fırlattı.

İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti

Miting konuşmasına başlayan Ekrem İmamoğlu yaşanan arbedenin ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Polis müdahale etti

Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri olaya müdahale etti.

İşte o anlar...

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti