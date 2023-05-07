Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti

Türkiye adım adım seçimlere giderken siyasetin gündemi de hareketlendi.
Siyasi isimler şehir şehir gezerek halkla buluşmayı sürdürüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü son durağı Erzurum oldu.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Van'da HDP'lilerle beraber miting gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu'na Erzurumlu vatandaşlar tepki gösterdi.
Mitingin gerçekleşeceği Havuzbaşı Kent Meydanı'na gelen vatandaşlar İmamoğlu aleyhine slogan attı.
Gerginlik çıktı
Bu sırada sloganlara karşılık veren CHP'liler ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.
İmamoğlu konuşmaya başladığı esnada iki grup karşılıklı birbirlerine su fırlattı.
İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti
Miting konuşmasına başlayan Ekrem İmamoğlu yaşanan arbedenin ardından konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.
Polis müdahale etti
Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri olaya müdahale etti.
İşte o anlar...