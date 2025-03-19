Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası Kent Lokantası mizahı

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Türkiye güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonla başladı...

"Suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da operasyon kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ise CHP'nin her fırsatta övündüğü ve savunma sanayii ile kıyaslama noktasına kadar getirdiği Kent Lokantaları da yeniden gündeme geldi.

İMAMBAYILDILI MENÜ

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası lokantalar espri konusu oldu.

Sosyal medya paylaşılan postlarda Kent Lokantası menülerine imambayıldı eklenerek günün menüsü yazıldı.

İşte o paylaşımlardan biri;