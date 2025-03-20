Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmada yeni detay: Tehditle rüşvet talebi

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında dün sahurda gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girdi ve çokça konuşulmaya başlandı.

Öyle ki işlenilen suçlar arasında rüşvet bile bulunuyor.

Ayrıntıların geldiği soruşturmaya dair son olarak çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

İBB yetkililerinin İstanbul'un ünlü AVM'lerinden birinden tehditle rüşvet istediği iddia edildi.

AVM SAHİPLERİ MAĞDUR EDİLDİ

İstanbul'da oldukça lüksü bir alışveriş merkezi olan Capacity, İmamoğlu'nun ekibi tarafından çevrildi.

AVM sahiplerinin yanına gelen Süleyman Atik, belediyenin gücünü kullanarak rüşvet almaya çalıştı.

Dosyanın içindeki en önemli detaylar arasında gösterilen bu rüşvet olayında, AVM sahiplerinin mağdur olduğu belirtildi.

BAŞROLDE ERTAN YILDIZ DA VAR

İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, emniyet takibinden kaçmak için telefonunu da eşinin çantasına bıraktı.

Planın tüm detayları dosyaya girmiş durumda...

Atik, AVM sahiplerine "15 yıldır burada yeterince para kazandınız artık biraz da bize vereceksiniz. 5 milyon euro verin, aksi halde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin karar alır size ceza yazarız" dedi.

Daha sonra encümen kararı aldırıp AVM'ye 197 milyon TL ceza kesildi. Yürütmenin durdurulması için de mahkemeye başvuruldu.

İMAMOĞLU'NU KARŞINIZA ALMAYIN

Süleyman Atik'in kendilerine rüşvet vermeyen kişilere "2 sene sonra cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" şeklinde tehdit ettiği öğrenildi. Atik'in kamu gücünü kullanarak rüşvet almaya çalıştığı bu olayla ortaya konuldu.

İMAMOĞLU'NUN ÇOCUKLUK ARKADAŞI HAKAN KARANİS'İN KAZANCI DA MERAK EDİLİYOR

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alındı.

Herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen lüks içinde yaşadığı ve sürekli Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Kıbrıs'ta beraber okuduk, Hakan Amerika'ya gitti, ben de İstanbul Üniversitesi'ne geçtim" dediği arkadaşının Karanis olduğu ortaya çıktı.

Lüks içinde olan Karanis'in nasıl zenginleştiği araştırılıyor..