Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ünlülerden tepki

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Sabah saatlerinde İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı.

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturması, adrese teslim ihaleler ve "sorunlu" diploma...

Bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde harekete geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi sonrası ise bazı ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdikleri paylaşımlar yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SİYAH EKRAN

Sosyal medya hesabından 3 saat önce bir post paylaşan Şahan Gökbakar, siyah bir resme yer verdi. Ünlü isim paylaşımına herhangi bir yorum yapmadı ve yapılmaması için de yorumları kapattı.

BİRCE AKALAY'DAN DA PAYLAŞIM VAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir diğer isim ise Birce Akalay oldu.

"Adalet" yazılı bir görseli alıntılayan Akalay, "Tıpkı demokrasi gibi. Faka tarihte hep hep böyle olmuş. Orta Çağ Engizisyon Mahkemeleri'ni düşünüyorum da neredeyse farksız bir zamandan geçiyoruz." dedi.

SEREN SERENGİL İSE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil ise İstanbul Üniversitesi'ne öneride bulundu ve "Yatay geçiş yapan, bu şartlarda kabul ettiğiniz tüm öğrencilerin soruşturulmasını istiyoruz ve hangi sebeple iptal ettiyseniz onların da edilmesini istiyoruz.. Ekrem Bey oraya kendi kendine uçan halısıyla yatay geçmedi herhalde. Kimse sorumlular bu sahtecilikse cezasını çeksin istiyoruz." dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ: MUTLAKA BAŞARACAK

X hesabından paylaşım yapan Zülfü Livaneli ise "Hak hukuk gözetmeden Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmek onu durdurmaya yetmez. Ekrem İmamoğlu, tanıdığım en mücadeleci, en cesur ve hiçbir zorluktan yılmayan bir insan. Mutlaka başaracaktır." dedi.

MELEK MOSSO: GÜVENDE DEĞİLİZ

Melek Mosso ise X hesabından, "Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiç bir şeyimiz garanti değil." dedi.

"AKLIM ALMIYOR"

Paylaşım yapan isimlerden birisi de Levent Üzümcü oldu.

Üzümcü, "Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya…

Hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, amman diyim." dedi.

MÜJDAT GEZEN: BİYOGRAFİMDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'Nİ ÇIKARIN

Müjdat Gezen ise yaptığı açıklamada, biyografisinde yer alan İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğuna dair ibarenin çıkarılmasını istedi.