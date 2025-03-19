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Haber Merkezi

Türkiye siyasetinde hareketli günler kayda geçiyor..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 isim hakkında çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 100 isim hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verdi.

SORUŞTURMA KAPSAMI

Kent uzlaşısı ve yolsuzluk üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu, konutuna sevk edilen özel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bu sabah terör, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı...

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması sonrası CHP'de protesto gösterileri sürüyor..

VALİLİK DUYURDU; GÖSTERİLER YASAKLANDI

Yaşanan gelişmeler sonrası İstanbul'da dört gün süreyle gösteriler yasaklandı.

Konuya dair de İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

TENCERE TAVALAR İLE PROTESTO ETTİLER

Akşam saatlerinde yaşanan gelişmede ise, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması evlerde tencere tavalarla protesto edildi.

O anlar bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.



